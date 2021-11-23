"Черновцыгаз" зафиксировал 164 факта незаконного потребления газа

"За 10 месяцев этого года АО "Черновцыгаз" выявлено 12 случаев несанкционированного возобновления распределения газа и найдено 3 незаконных газопровода-врезки в газовую сеть. По каждому из этих нарушений, в среднем, доначисления составили от 30 до 50 тысяч гривен. В соответствии с требованиями Кодекса ГРС, за незаконное использование газа недобросовестные потребители должны возместить причиненные убытки", - говорится в сообщении.

В общем, за потребленный, но неоплаченный газ, нарушители должны возместить более 2 млн гривен.

"Несанкционированные врезки в систему, самовольное восстановление газоснабжения, не только противозаконны, но и несут угрозу целостности газовых сетей. В свою очередь это создает дополнительную опасность для жизни и здоровья таких потребителей газа, а также окружения. Ведь возможны взрывы и разрушения домов", - отмечает технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

В компании отметили, что вмешательство в работу счетчиков подтверждено в 82 случаях. Сумма начислений за ранее потребленный, но неоплаченный газ составила 1,3 млн гривен.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся при участии независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за незаконное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только по подтверждению факта кражи газа", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС, согласно которым за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, помимо стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа.

"То есть независимо от того, просрочен ли срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тысяч гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.