"Чернівцігаз" зафіксував 164 факти незаконного споживання газу

"За 10 місяців цього року АТ "Чернівцігаз" виявлено 12 випадків несанкціонованого відновлення розподілу газу та знайдено 3 незаконні газопроводи-врізки в газову мережу. За кожним із цих порушень, в середньому, донарахування склали від 30 до 50 тисяч гривень. Відповідно до вимог Кодексу ГРС, за незаконне використання газу недобросовісні споживачі мають відшкодувати заподіяні збитки", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за спожитий, але неоплачений газ, порушники мають відшкодувати понад 2 млн гривень.

"Несанкціоновані врізки в систему, самовільне відновлення газопостачання, не лише протизаконні, а й несуть загрозу цілісності газових мереж. Своєю чергою це створює додаткову небезпеку для життя та здоров'я таких споживачів газу, а також оточення. Адже можливі вибухи та руйнації будинків", - зазначає технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

У компанії зазначили, що втручання в роботу лічильників підтверджено у 82 випадках. Сума нарахувань за раніше спожитий, але неоплачений природний газ склала 1,3 млн гривень.

"Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Оплата збитків за незаконне використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється лише за підтвердженням факту крадіжки газу", - йдеться у повіомленні.

Також у компанії нагадали, що в грудні 2018 року НКРЕКП було внесено зміни до Кодексу ГРС, відповідно до яких за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачеві, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу.

"Тобто незалежно від того, чи прострочений термін повірки лічильника, порушники мають сплатити вартість експертизи - близько 3 тисяч гривень та збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться у повідомленні.