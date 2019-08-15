"Черновцыгаз Сбыт": в июле количество отключений должников выросло в 4 раза

В течение июля количество отключенных за долги потребителей газа достигло 356. В І полугодии 2019 года, в соответствии с поручениями ООО "Черновцыгаз Сбыт", ежемесячно прекращали газоснабжения для 100-120 домохозяйств Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Увеличение отключений связано со значительным количеством должников. Сейчас 71% от общего количества бытовых потребителей в регионе не уплатили за потребленный газ.

"За 6 месяцев за задолженность прекращены поставки газа 724 потребителям. В июле отключены еще 356. Перед отключением клиенты компании неоднократно получали от "Черновцыгаз Сбыта" уведомление о необходимости погашения долга. В июле очередные уведомления направлены еще 11 тыс. должникам, из которых 5,7 тыс. проживают в Черновцах", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на 1 июля текущего года задолженность за газ перед "Черновцыгаз Сбыт" имели 165,5 тыс. клиентов, что составило 71 % от общего количества бытовых потребителей в области. В большинстве случаев — это неуплаченные суммы за отопительный период. В летние месяцы, когда уменьшается потребление, расчеты ведутся вовремя и почти в полном объеме.

"Сейчас мы продолжаем активную работу с потребителями-должниками и массово отправляем потребителям уведомления о задолженности и предупреждения об отключении, а также подаем на отключение злостных неплательщиков. В течение июля на отключение направлено 1 280 поручениям, из которых 394 по городу Черновцы. Надеемся, что значительная часть наших клиентов не будет ждать таких радикальных действий и погасит задолженность заблаговременно. Ведь накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей области, поэтому до начала нового отопительного сезона сумма долга должна быть сведена к минимуму", - говорит и.о. директора ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

Также в пресс-службе отметили, что компания прибегает к прекращению газоснабжения только после письменных сообщений. Все должники обязательно получают предупреждения о прекращении поставки газа. Чтобы избежать этого, потребителям в трехдневный срок после получения уведомления необходимо рассчитаться за потребленное голубое топливо.

После отключения потребление голубого топлива возможно только при условии полного погашения имеющейся задолженности, судебных расходов и стоимости расходов по прекращению и возобновлению газоснабжения, колеблется от 950 до 1,5 тыс. гривен.