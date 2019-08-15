"Чернівцігаз Збут": у липні кількість відключень боржників зросла у 4 рази

Протягом липня кількість відключених за борги споживачів газу сягнула 356. У І півріччі 2019 року, згідно з дорученнями ТОВ "Чернівцігаз Збут", щомісяця припиняли газопостачання для 100-120 домогосподарств Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Збільшення відключень пов'язане зі значною кількістю боржників. Наразі 71% від загальної кількості побутових споживачів в регіоні не сплатили за спожитий газ.

"За 6 місяців через заборгованість припинено постачання газу 724 споживачам. В липні відключено ще 356. Перед відключенням клієнти компанії неодноразово отримували від "Чернівцігаз Збуту" повідомлення про необхідність погашення боргу. У липні чергові повідомлення направлено ще 11 тис. боржникам, з яких 5,7 тис. проживають в Чернівцях", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, на 1 липня поточного року заборгованість за газ перед "Чернівцігаз Збутом" мали 165,5 тис. клієнтів, що становило 71 % від загальної кількості побутових споживачів в області. У більшості випадків — це несплачені суми за опалювальний період. В літні місяці, коли зменшується споживання, розрахунки ведуться вчасно і майже в повному обсязі.

"Зараз ми продовжуємо активну роботу зі споживачами-боржниками та масово відправляємо споживачам повідомлення про заборгованість та попередження про відключення, а також подаємо на відключення злісних неплатників. Протягом липня на відключення направлено 1 280 дорученнь, з яких 394 по місту Чернівці. Сподіваємося, що значна частина наших клієнтів не чекатиме таких радикальних дій та погасить заборгованість завчасно. Адже накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів області, тому до початку нового опалювального сезону сума боргу повинна бути зведена до мінімуму", - говорить в.о. директора ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

Також у прес-службі зазначили, що компанія вдається до припинення газопостачання тільки після письмових повідомлень. Всі боржники обов’язково отримують попередження про припинення постачання газу. Щоб уникнути цього, споживачам в триденний термін після отримання попередження необхідно розрахуватися за спожите блакитне паливо.

Після відключення споживання блакитного палива можливе тільки за умови повного погашення наявної заборгованості, судових витрат та вартості витрат з припинення та відновлення газопостачання, що коливається від 950 до 1,5 тис. гривень.