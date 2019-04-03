"Черновцыгаз Сбыт": финансирование деятельности компании не предусматривает уплату комиссии "Ощадбанку"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Такие затраты, по словам пресс-службы, равны трети доходов компании

"Ощадбанк" требует уплаты комиссионных в размере 0,7% от суммы платежа. Это максимальный размер комиссии за перевод средств субсидиантов на счет "Черновцыгаз Сбыта". Такие расходы равны трети доходов компании, ведь установленная правительством торговая надбавка поставщика газа составляет 0,19 гривен за куб. м газа, то есть не превышает 2,5% от розничной цены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В утвержденной Кабмином торговой наценке "Черновцыгаз Сбыта" не предусмотрены дополнительные расходы на банковские комиссии по обслуживанию субсидий. Одновременно, в соответствии с новым порядком бюджетные средства субсидий будут зачисляться на учетные записи потребителей в "Ощадбанке"", - говорится в сообщении.

Далее, по словам пресс-службы, банк должен рассчитаться в безналичной форме за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг, в том числе за потребленный природный газ.

"Для осуществления этих услуг "Ощадбанк" настаивает на уплате "Черновцыгаз Сбыт" комиссионного вознаграждения в максимальном размере - 0,7% от суммы платежа. То есть, за средства государственной помощи, которые должны транзитом пройти на всех участников рынка, именно "Черновцыгаз Сбыт" должен оплатить всю комиссию. Но компания получает из них только 2,5%, в то время как группа "Нафтогаз" - 87,5%", - объясняет директор "Черновцыгаз Сбыт" Владимир Ляшенко.

По словам пресс-службы, "Черновцыгаз Сбыт" по этому поводу обратилось 21.01.2019 года в Кабинет Министров Украины с предложением исключить из Постановления №848 (с изменениями) пункты относительно установленной комиссии. Однако, и до сих пор ответа по рассмотрению письма не поступало.

"С определенной торговой надбавки поставщика газа 0,19 гривен с одного кубометра "Черновцыгаз Сбыт" организует комплекс админуслуг по поставке газа, в частности, сбор средств за поставленный газ, учет расчетов в разрезе каждого потребителя, организация работы Контакт-центра и обслуживания, печать и донесения счетов за газ все это финансируются из этих средств Другого источника доходов, кроме определенной Правительством торговой надбавки в 2,5%, компания не имеет", - говорится в сообщении.