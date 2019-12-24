"Черновцыгаз Сбыт": 78% потребителей области имеют долги за газ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Общая задолженность за газ жителей Черновицкой области превысила 517 млн гривен

За первый месяц отопительного сезона клиенты ООО "Черновцыгаз Сбыт" почти на 20 млн гривен увеличили неплатежи за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 декабря 2019 года, долг бытовых потребителей Черновицкой области составил 517,2 млн гривен, что на 3,5% больше, чем на 1 ноября текущего года. Всего за газ задолжали 183 тыс. потребителей голубого топлива области. Самая большая задолженность у жителей г. Черновцы – это 40% от общей суммы долга. Задолженность потребителей газа Новоселицкого и Вижницкого районов составляет 16% и 8% соответственно. По сравнению с прошлым годом, долги бытовых потребителей увеличились на 26,5%", - говорится в сообщении.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения ООО "Черновцыгаз Сбыт" призывает вовремя платить за потребленный газ, поскольку должников компания обязана передать на отключение.

"У нас есть потребители, которые задолжали 142 тыс. гривен, 98 и 66 тыс. гривен. Газоснабжение потребителям отключено, а материалы переданы на принудительное взыскание. И, поскольку, до завершения года осталось менее двух недель, мы обращаемся к потребителям природного газа с просьбой погасить долги за полученные услуги. Чтобы не накапливать задолженность, советуем вовремя рассчитаться за потребленные объемы газа, ежемесячно передавать показания счетчика и контролировать состояние лицевого счета непосредственно через Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104 Mobile или же чат-бот 7104ua в мессенджере Viber", - рассказывает директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

В пресс-службе также напомнили, что потребителям, которые нарушили срок оплаты по договору к задолженности будет начислена еще и пеня. "Получателям льгот и субсидий подчеркиваем, что имеющаяся просроченная задолженность может привести к потере помощи государства в части оплаты за услуги газоснабжения", - говорится в сообщении.