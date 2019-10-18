"Черновцыгаз Сбыт": 75% потребителей задолжали за газ

Более 174 тыс. потребителей газа в Черновицкой области имеют задолженность, а это почти 75% от их общего количества клиентов компании. Общий долг жителей области за газ составляет почти 500 млн гривен, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз Сбыта".

"Для обеспечения бесперебойного газоснабжения ООО "Черновцыгаз Сбыт" призывает вовремя платить за потребленный газ, поскольку должников компания обязанна передать на отключение. Первым шагом к этому является письменное предупреждение. Только в сентябре этого года направлено почти 13 тыс. предупреждений. Кроме этого, оформлено почти 3,4 тыс. поручений на отключение на сумму 21,5 млн гривен по тех потребителях, которые не оплатили задолженность согласно представленным предупреждениями", - говорится в сообщении.

В случае, если реакции со стороны неплательщиков нет, по поручению поставщика на отключение происходит прекращения газоснабжения, а дело передается в суд.

По данным компании, после отключения почти 80% потребителей погашают задолженность в течение нескольких дней. При этом для восстановления газоснабжения необходимо погасить не только задолженность, но и возместить расходы по прекращению и возобновлению газоснабжения, колеблется от 1-2,5 тыс. гривен.

"Сейчас, после введения монетизации субсидии, при отсутствии оплат в течение двух месяцев выплата субсидии прекращается. Компания передает список таких должников в органы соцзащиты. При этом, начиная с мая 2019 года, на задолженность по оплате коммунальных услуг стали начислять пеню. Соответствующая графа "Пеня за предыдущие периоды" содержится в квитанциях и указанная в ней сумма также подлежит оплате", - рассказала директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

В пресс-службе отметили, что на 1 октября 2019 года общий долг бытовых потребителей Черновицкой области составил 495,3 млн гривен. Среди крупнейших должников оказались жители г. Черновцы, Выжницкий, Новоселицкого и Сокирянского районов области. Наибольшие суммы долга, которые числятся по лицевым счетам потребителей, колеблются от 56 до 80 тыс. гривен.