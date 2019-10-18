"Чернівцігаз Збут": 75% споживачів боргують за газ

Понад 174 тис. споживачів газу в Чернівецькій області мають заборгованість, а це майже 75% від їх загальної кількості клієнтів компанії. Загальний борг жителів області за газ становить майже 500 млн гривень, що на 36,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз Збуту".

"Задля забезпечення безперебійного газопостачання ТОВ "Чернівцігаз Збут" закликає вчасно сплачувати за спожитий газ, оскільки боржників компанія зобов'язана передати на відключення. Першим кроком до цього є письмове попередження. Тільки у вересні цього року направлено майже 13 тис. попереджень. Окрім цього, оформлено майже 3,4 тис. доручень на відключення на суму 21,5 млн гривень по тих споживачах, які не сплатили заборгованість згідно з поданими попередженнями", - йдеться у повідомленні.

У разі, якщо реакції з боку неплатників немає, за дорученням постачальника на відключення відбувається припинення газопостачання, а справа передається до суду.

За даними компанії, після відключення майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом декількох днів. При цьому для відновлення газопостачання необхідно погасити не тільки заборгованість, а й відшкодувати витрати з припинення та відновлення газопостачання, що коливається від 1-2,5 тис. гривен.

"Зараз, після впровадження монетизації субсидії, при відсутності оплат протягом двох місяців виплата субсидії припиняється. Компанія передає список таких боржників до органів соцзахисту. При цьому, починаючи з травня 2019 року, на заборгованість по оплаті комунальних послуг почали нараховувати пеню. Відповідна графа "Пеня за попередні періоди" міститься у квитанціях і зазначена в ній сума також підлягає оплаті", - розповіла директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

У прес-службі зазначили, що на 1 жовтня 2019 року загальний борг побутових споживачів Чернівецької області склав 495,3 млн гривень. Серед найбільших боржників опинилися жителі м. Чернівці, Вижницького, Новоселицького та Сокирянського районів області. Найбільші суми боргу, які значаться за особовими рахунками споживачів, коливаються від 56 до 80 тис. гривень.