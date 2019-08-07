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"Черновцыгаз": потребление газа в области уменьшилось на 18%

Новости » Энергетика    07.08.2019 - 18:00
"Черновцыгаз": потребление газа в области уменьшилось на 18%
Иллюстративное фото (dtek.com)

Уменьшение объемов распределенного природного газа сказывается на финансовом состоянии компании

Объемы потребления газа в Черновицкой области уменьшаются. С начала года АО "Черновцыгаз" протранспортувало 190,5 млн куб. м, а это на 33,9 млн куб. м или на 18% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление природного газа сократилось среди всех групп клиентов: бытовые потребители использовали меньше на 33%, религиозные организации – 10%, промышленные предприятия - на 11%, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета - на 0,6%, а теплоснабжающие предприятия – на 14%.

"Уменьшение объемов распределенного природного газа сказывается на финансовом состоянии компании. Поскольку, пропорционально уменьшается количество средств, которые мы направляем на работу аварийно-диспетчерских служб, модернизацию и обслуживание газораспределительных сетей всей Черновицкой области. Поэтому оптимальным для рынка газа Украины является модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность", - отмечает председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

По словам пресс-службы, сейчас через неравномерное сезонное поступление средств возникают трудности в покрытии затрат на обслуживание газовых сетей. При одинаковой загруженности и количества персонала, в один из летних месяцев компания может получить до 10 раз меньше выручки, чем в зимний. При этом, именно на межотопительный период приходится львиная доля работ по модернизации, замене газовых сетей и оборудования на них.

"Черновцыгаз" поддерживает реформы газового рынка Украины и шаги НКРЭКУ относительно применения европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа. Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности. Стоит также отметить, что равномерные ежемесячные платежи за услугу транспортировки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период, а оператору ГРМ, АО "Черновцыгаз", позволят четко спрогнозировать поступления и расходы", - говорится в сообщении пресс-службы.

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