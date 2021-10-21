"Черновцыгаз" подготовили сети и оборудование к новому отопительному сезону

Для бесперебойной доставки газа в новом отопительном сезоне, газовики АО "Черновцыгаз" выполнили ряд мероприятий по модернизации и редизайну газовых сетей области, провели ремонт и замену газового оборудования.

Специалисты "Черновцыгаза" комплексно аппаратно обследовали почти 2 560 км газопроводов, провели профилактический ремонт и ревизию 1,9 тысяч задвижек, осуществили техническое обслуживание 262 газорегуляторных пунктов и 297 шкафных регуляторных пунктов газа. Кроме этого, капитально отремонтировали 41 станцию катодной защиты и заменили устаревших на новые 6 ШГРП.

"Подготовку к новому отопительному сезону наша компания начинает выполнять с весны. Это сложный поэтапный процесс, планируемый каждый год заранее. В общем, в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети составят около 20 млн гривен. Стоит также отметить, что проведенные мероприятия по модернизации повысят надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области в целом", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

В пресс-службе также отметили, что кроме выполнения плановых работ по подготовке газораспределительной системы к новому отопительному сезону, "Черновцыгаза" осуществил замену более 5 тысяч бытовых счетчиков. В свою очередь, это позволяет потребителям быть уверенными в правильности учета потребленного ими газа.