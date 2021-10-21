"Чернівцігаз" підготували мережі та обладнання до нового опалювального сезону

Для безперебійної доставки газу в новому опалювальному сезоні, газовики АТ "Чернівцігаз" виконали ряд заходів з модернізації та редизайну газових мереж області, провели ремонт та заміну газового устаткування.

Фахівці "Чернівцігазу" комплексно приладово обстежили майже 2 560 км газопроводів, провели профілактичний ремонт та ревізію 1,9 тисяч засувок, здійснили технічне обслуговування 262 газорегуляторних пунктів та 297 шафових регуляторних пунктів газу. Окрім цього, капітально відремонтували 41 станцію катодного захисту та замінили застарілих на нові 6 ШГРП.

"Підготовку до нового опалювального сезону наша компанія починає виконувати з весни. Це складний поетапний процес, що планується щороку заздалегідь. Загалом, у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі складуть близько 20 млн гривень. Варто також відзначити, що проведені заходи з модернізації підвищать надійність й безпеку експлуатації газорозподільної системи області загалом", - розповідає технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

В прес-службі також зазначили, що окрім виконання планових робіт з підготовки газорозподільної системи до нового опалювального сезону, "Чернівцігазу" здійснив заміну понад 5 тисяч побутових лічильників. У свою чергу, це дозволяє споживачам бути впевненими в правильності обліку спожитого ними газу.