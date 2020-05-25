"Черновцыгаз" перечислил стоимость доставки газа более 19 тыс. потребителей

АО "Черновцыгаз" осуществило корректировку начислений 19,2 тыс. клиентам компании на сумму в 1,1 млн гривен, согласно утвержденного НКРЭКУ минимального размера платы за доставку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Перерасчет стоимости распределения газа коснулся новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев, и которые не пользовались газом. В общем, размер установленного минимального платежа в Черновицкой области колеблется от 4 до 33 гривен в месяц, в зависимости от наличия газового оборудования", - говорится в сообщении.

Домохозяйство с газовой плитой 4,10 грн Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 13,23 грн Домохозяйство с автономным отоплением 32,97 грн

"Еще в апреле обновленные счета получили 19 243 клиента "Черновцыгаза" Несмотря произведен перерасчет и уменьшение стоимости услуг распределения на 1,1 млн грн, почти 50% потребителей газа, которым уменьшены начисления продолжают должать за предоставленные услуги", - рассказывает коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

В пресс-службе отметили, что те клиенты, на которых распространяется действие постановления, и которые оплатили за услуги распределения в начале года могут не волноваться, ведь средства остались на лицевых счетах и будут засчитаны при расчетах в последующие месяцы. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр.

"Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа". Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитанный из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома", - говорится в сообщении.