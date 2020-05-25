"Чернівцігаз" перерахував вартість доставки газу понад 19 тис. споживачів

АТ "Чернівцігаз" здійснило коригування нарахувань 19,2 тис. клієнтам компанії на суму в 1,1 млн гривень, відповідно до затвердженого НКРЕКП мінімального розміру плати за доставку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Перерахунок вартості розподілу газу торкнувся нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців, і які не користувались газом. Загалом, розмір встановленого мінімального платежу в Чернівецькій області коливається від 4 до 33 гривень на місяць, в залежності від наявності газового обладнання", - йдеться у повідомленні.

Домогосподарство з газовою плитою 4,10 грн Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 13,23 грн Домогосподарство з автономним опаленням 32,97 грн

"Ще в квітні оновлені рахунки отримали 19 243 клієнти "Чернівцігазу". Попри проведений перерахунок та зменшення вартості послуг розподілу на 1,1 млн грн, майже 50% споживачів газу, яким зменшено нарахування, продовжують боргувати за надані послуги", - розповідає комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

У прес-службі зазначили, що ті клієнти, на яких поширюється дія постанови, і які сплатили за послуги розподілу на початку року можуть не хвилюватися, адже кошти залишилися на особових рахунках і будуть зараховані при розрахунках в наступні місяці. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.

"Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу". Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахований з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку", - йдеться у повідомленні.