ПАО "Черновцыгаз" обжалует решение госрегулятора о наложении штрафа

ПАО "Черновцыгаз" не соглашается с решением НКРЭКУ о наложении штрафа за приведение к стандартным условиям и усматривает в действиях госрегулятора политическую мотивированность и дискриминацию потребителей газа. Следовательно, компания оспаривать в суде это решение как такое, что противоречит нормам законодательства Украины, даже несмотря на угрозы НКРЭКУ о затягивании пересмотра тарифа для газораспределительной компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что приведение объемов газа к стандартным условиям ПАО "Черновцыгаз" осуществляло в соответствии с требованиями Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекса газораспределительных систем и Типового договора распределения природного газа.

"Если же НКРЭКУ считает, что это неправильно, то она имеет все полномочия урегулировать этот вопрос законодательно. Вместо того, чтобы изменить Кодекс, который был принят самим регулятором, они штрафуют Операторов ГРС, за то, что последние выполняют этот Кодекс. Мало того, в прямом эфире, член НКРЭКУ неприкрыто заявляет, что обжалование решения в суде затянет пересмотр тарифов для газораспределительных компаний. Подобные заявления дискредитируют регулятор, а принятые решения свидетельствуют только о политической мотивированности", - объясняет председатель правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

В пресс-службе отметили, что при условии приведения газа к стандартным условиям в процессе распределения и поставки населению, в деятельности ПАО "Черновцыгаз" образуется многомиллионный дефицит средств, который не компенсируется.

"Также, наложения штрафов на Операторов ГРС, не устраняет неровность, которая образовалась между потребителями природного газа. Ведь в Черновицкой области более 23 тыс. потребителей пользуются приборами учета с приведением газа к стандартным условиям, кроме этого, 12,8 тыс. учитывают газ по показаниям общедомовых счетчиков, которые также осуществляют приведение. Поэтому НКРЭКУ предлагает одним потребителям платить больше других. Можно уверенно говорить о том, что бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. Ведь в 2015 году, после принятия закона "О рынке природного газа", планировался переход к оплате за газ в энергетических единицах", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще.

"Компания НАК "Нафтогаз Украины" получает 90% средств, которые потребитель платит за газ. В том числе и от приведения газа к стандартным условиям. Таким образом откладывание перехода на расчеты в енергоодиницях улучшают финансовое состояние только государственного монополиста. А такие решения НКРЭКУ, еще раз подтверждают содействия нацрегулятора в вытеснении с рынка операторов ГРС, ради расширения монополии Нафтогаза на сферу распределения", - отмечает Виктор Горда.

Поэтому, по словам пресс-службы, решение НКРЭКУ о наложении штрафа, "Черновцыгаз" будет оспаривать в судебном порядке согласно действующего законодательства, даже несмотря на заявления скомпрометированного государственного регулятора о затягивании пересмотра тарифов для газораспределительных компаний.