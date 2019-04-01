ПАТ "Чернівцігаз" оскаржуватиме рішення держрегулятора про накладення штрафу

ПАТ "Чернівцігаз" не погоджується з рішенням НКРЕКП про накладання штрафу через приведення до стандартних умов і вбачає в діях держрегулятора політичну вмотивованість та дискримінацію споживачів газу. Відтак, компанія оскаржувати в суді це рішення як таке, що суперечить нормам законодавства України, навіть попри погрози НКРЕКП про затягування перегляду тарифу для газорозподільної компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що приведення обсягів газу до стандартних умов ПАТ "Чернівцігаз" здійснювало відповідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу.

"Якщо ж НКРЕКП вважає, що це неправильно, то вона має всі повноваження врегулювати це питання законодавчо. Замість того, щоб змінити Кодекс, який був прийнятий самим регулятором, вони штрафують Операторів ГРМ, за те, що останні виконують цей Кодекс. Мало того, в прямому ефірі, член НКРЕКП неприховано заявляє, що оскарження рішення в суді затягне перегляд тарифів для газорозподільних компаній. Подібні заяви дискредитують регулятор, а прийняті рішення свідчать тільки про політичну вмотивованість", - пояснює голова правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

У прес-службі зазначили, що за умови неприведення природного газу до стандартних умов в процесі розподілу та постачання населенню, в діяльності ПАТ "Чернівцігаз" утворюється багатомільйонний дефіцит коштів, який не компенсується.

"Також, накладання штрафів на Операторів ГРМ, не усуває нерівність, яка утворилася між споживачами природного газу. Адже в Чернівецькій області понад 23 тис. споживачів користуються приладами обліку з приведенням газу до стандартних умов, крім цього, 12,8 тис. обліковують газ за показами загальнобудинкових лічильників, які також здійснюють приведення. Тож НКРЕКП пропонує одним споживачам сплачувати більше за інших. Можна впевнено говорити про те, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Адже у 2015 році, після прийняття закону "Про ринок природного газу", планувався перехід до оплати за газ в енергетичних одиницях", - йдеться у повідомленні

За словами прес-служби, це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі.

"Компанія НАК "Нафтогаз України" отримує 90% коштів, які споживач сплачує за газ. В тому числі й від приведення газу до стандартних умов. Таким чином відкладання переходу на розрахунки в енергоодиницях покращують фінансовий стан тільки державного монополіста. А такі рішення НКРЕКП, ще раз підтверджують сприяння нацрегулятора у витісненні з ринку операторів ГРМ, задля розширення монополії Нафтогазу на сферу розподілу", - зазначає Віктор Горда.

Тому, за словами прес-служби, рішення НКРЕКП про накладення штрафу, "Чернівцігаз" оскаржуватиме в судовому порядку відповідно до чинного законодавства, навіть попри заяви скомпрометованого державного регулятора про затягування перегляду тарифів для газорозподільних компаній.