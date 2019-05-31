"Черновцыгаз": нарушение кодекса ГРС стоило буковинцам 4,7 млн гривен

За январь-март 2019 года специалистами АО "Черновцыгаз" зафиксировано 60 фактов нарушения Кодекса ГРС. Общая сумма причиненных убытков, начисленных нарушителям, составила 4,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Почти 87% из выявленных нарушений в І квартале 2019 года связаны с вмешательством в работу счетчика газа. За первые три месяца года было раскрыто 52 таких случая, по которым начислено 4,6 млн гривен штрафных санкций. Наибольшие суммы штрафных начислений получили субъекты хозяйствования, которые прибегли к махинациям Кицманского и Новоселицкого районов Черновицкой области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, начисление штрафов проводятся в прозрачный способ – после детального рассмотрения обстоятельств и проведения экспертиз. Далее решение выносится на рассмотрение специальной комиссии, на которую официально приглашается потребитель природного газа, что совершил нарушение.

"Потребителям, которые вмешиваются в работу счетчика газа для уменьшения показаний, к уплате начисляется стоимость экспертизы, монтажа и демонтажа прибора учета. Также они обязаны купить счетчик газа за свой счет. А главное, следует помнить, что любое постороннее вмешательство в газовую сеть сопровождается утечками газа, которые несут опасность как для нарушителя, так и для его окружения. Это угроза взрывов, пожаров и отравлений", - отметил технический директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

Среди видов нарушений, в результате которых осуществляется начисление, является самовольное возобновление газоснабжения, повреждение газопровода и несанкционированного использования газопровода. В пресс-службе отметили, что всего в І квартале 2019 года таких случаев в Черновицкой области выявлено восемь.

"Предостерегаем потребителей от противоправных действий, которые в конце концов все равно будут обнаружены. Согласно требованиям Кодекса ГРС, кражи газа наказываются доначислением убытков, суммы которых намного больше чем при законном потреблении. Чтобы обезопасить себя и близких, жители Черновицкой области могут конфиденциально известить работников газовой компании об известных им случаях незаконного потребления газа. (0372) 54 90 06. Все полученные данные являются анонимными и конфиденциальными. После проверки и подтверждения – человека, предоставившего информацию ожидает финансовое вознаграждение", - говорится в сообщении.