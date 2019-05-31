"Чернівцігаз": порушення кодексу ГРМ коштувало буковинцям 4,7 млн гривень

За січень-березень 2019 року фахівцями АТ "Чернівцігаз" зафіксовано 60 фактів порушення Кодексу ГРМ. Загальна сума заподіяних збитків, нарахованих порушникам, склала 4,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Майже 87% із виявлених порушень в І кварталі 2019 року пов`язані з втручанням в роботу лічильника газу. За перші три місяці року було викрито 52 таких випадки, по яким нараховано 4,6 млн гривень штрафних санкцій. Найбільші суми штрафних нарахувань отримали суб’єкти господарювання, що вдалися до махінацій Кіцманського та Новоселицького районів Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, нарахування штрафів проводяться в прозорий спосіб – після детального розгляду обставин та проведення експертиз. Далі рішення виноситься на розгляд спеціальної комісії, на яку офіційно запрошується споживач природного газу, що вчинив порушення.

"Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань, до сплати нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані придбати лічильник газу за власний кошт. А головне, слід пам`ятати, що будь-яке стороннє втручання в газову мережу супроводжується витоками газу, які несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення. Це загроза вибухів, пожеж та отруєнь", - зазначив директор технічний АТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

Серед видів порушень, внаслідок яких здійснюється нарахування, є самовільне відновлення газопостачання, пошкодження газопроводу та використання несанкціонованого газопроводу. У прес-службі зазначили, що загалом в І кварталі 2019 року таких випадків в Чернівецькій області виявлено вісім.

"Застерігаємо споживачів від протиправних дій, які врешті-решт все одно будуть виявлені. Згідно вимог Кодексу ГРС, крадіжки газу караються донарахуванням збитків, суми яких набагато більші ніж при законному споживанні. Аби убезпечити себе та близьких, жителі Чернівецької області можуть конфіденційно сповістити працівників газової компанії про відомі їм випадки незаконного споживання газу. (0372) 54 90 06. Всі отримані дані є анонімними та конфіденційними. Після перевірки і підтвердження – людину, яка надала інформацію очікує фінансова винагорода", - йдеться у повідомленні.