"Черновцыгаз": клиенты компании будут платить за доставку газа отдельно

Согласно решению НКРЭКУ, с января 2020 года потребители газа будут по новому оплачивать за доставку газа. Согласно изменениям, которые внес госрегулятор, доставка газа изъята из счетов за газ. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

В Черновицкой области потребители получат два счета: за газ от поставщика и за его доставку от АО "Черновцыгаз". Стоимость услуг по доставке газа выделена из общего счета за газ и будет выставляться отдельной квитанцией. Таким образом, потребители газа смогут разделять предоставителей услуг и понимать сколько они им платят.

"Расчет услуги доставки осуществляется для каждого отдельного потребителя, на основе объема потребления за прошлый газовый год: период с 1 октября по 30 сентября. Объем использованного газа разделяется на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа. Например: за прошлый газовый год использованы 1 тыс. куб. м газа. Месячная стоимость доставки в I полугодии 2020 года будет рассчитываться следующим образом: (1000/12) х 1,26 гривен и составит 105 гривен в месяц с НДС", - говорится в сообщении.

В соответствии с условиями Типового договора, стоимость услуг по доставке газа бытовой потребитель должен оплатить до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги.

"Большинство наших клиентов используют природный газ для отопления жилья. Поэтому, зимой, для таких клиентов увеличивалось финансовую нагрузку, ведь стоимость доставки зависела от объема потребленного газа. Теперь, если потребление и будет расти, платеж за доставку газа будет оставаться неизменным и прогнозируемым. А если клиент уменьшит объем потребления газа, пропорционально этому уменьшается и стоимость доставки газа", - отметил коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

В пресс-службе также отметили, что если у собственника домовладения отсутствует потребность в природном газе, а значит в услугах по его доставке и обслуживанию сетей, потребитель имеет право обратиться в АО "Черновцыгаз" для отключения от газовых сетей.