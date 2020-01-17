"Чернівцігаз": клієнти компанії сплачуватимуть за доставку газу окремо

Згідно з рішенням НКРЕКП, з січня 2020 року споживачі газу будуть по новому оплачувати за доставку газу. Відповідно до змін, які вніс держрегулятор, доставка газу вилучена із рахунків за газ. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

В Чернівецькій області споживачі отримають два рахунки: за газ від постачальника та за його доставку від АТ "Чернівцігаз". Вартість послуг з доставки газу виокремлена з загального рахунку за газ та виставлятиметься окремою квитанцією. Таким чином, споживачі газу зможуть розділяти надавачів послуг та розуміти скільки вони їм сплачують.

"Розрахунок послуги доставки здійснюється для кожного окремого споживача, на основі обсягу споживання за минулий газовий рік: період з 1 жовтня по 30 вересня. Обсяг використаного газу розділяється на 12 частин та множиться на діючий тариф на доставку газу. Наприклад: за минулий газовий рік використано 1 тис. куб. м газу. Місячна вартість доставки в І півріччі 2020 року розраховуватиметься наступним чином: (1000/12) х 1,26 гривень та складе 105 гривень на місяць з ПДВ", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до умов Типового договору, вартість послуг з доставки газу побутовий споживач повинен оплатити до 20 числа місяця, в якому надаються послуги.

"Більшість наших клієнтів використовують природний газ для опалення житла. Тому, взимку, для таких клієнтів збільшувалося фінансове навантаження, адже вартість доставки залежала від обсягу спожитого газу. Тепер, якщо споживання й зростатиме, платіж за доставку газу залишатиметься незмінним та прогнозованим. А якщо клієнт зменшить обсяг споживання газу, пропорційно цього зменшується й вартість доставки газу", - зазначив комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

У прес-службі також зазначили, що якщо у власника домоволодіння відсутня потреба в природному газі, а отже у послугах з його доставки й обслуговування мереж, споживач має право звернутись в АТ "Чернівцігаз" для від’єднання від газових мереж.