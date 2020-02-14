"Черновцыгаз": газовикам нужно повысить зарплату

Иллюстративное фото (dtek.com)

Компания будет продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ для обеспечения газовиков достойной оплатой их труда

Новые тарифы на распределение газа позволят АО "Черновцыгаз" увеличить среднюю зарплату по предприятию на 18%. Однако, уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средней зарплаты в промышленности по области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На протяжении последних лет средняя заработная плата АО "Черновцыгаз", предусмотренная в тарифе, составляла 5 586 гривен на месяц. Впрочем, сотрудники компании получали более высокую зарплату, ведь "Черновцыгаз" нашло возможность выплачивать работникам 8 355 гривен в месяц. Это стало возможным благодаря направлению ресурсов на заработные платы из других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Черновцыгаз" решило повысить заработные платы сотрудникам. При этом компания накапливала долги перед своими контрагентами и поставщиками. Таким образом, газораспределительное предприятие продемонстрировало, что собственные сотрудники - это основной приоритет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. На протяжении всего 2020 года в АО "Черновцыгаз" они возрастут до 10 194 гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры путем достойной оплаты труда. Ведь "Черновцыгаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит начальник управления по персоналу АО "Черновцыгаз" Владимир Евдокименко. - Поэтому мы будем настаивать, что заработные платы наших работников должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности".

В пресс-службе также отметили, что АО "Черновцыгаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. "Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие линейного персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Черновцыгаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. "Сейчас штат компании укомплектован на 81%. Компания не имеет возможности заполнить ряд позиций из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Так, предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 26% в год, при норме в 8-10% для промышленного сектора", - говорится в сообщении.