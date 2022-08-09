Черновцы уберут советские памятники из центра города

Власти Черновцов приняли решение перенести советские памятники из центра города в другое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Романа Кличука.

"Сегодня на исполкоме приняли историческое и долгожданное решение. Перенесем памятники из Соборной площади и парка Шевченко в другое место. Считаю, все что связано с руzzкими и советскими надо вычеркнуть из нашей жизни", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония уберет все советские памятники из публичного пространства. Всего в стране насчитывают от 200 до 400 подобных памятников.

Кроме того, в Финляндии снесли подаренный СССР монумент "Мир во всем мире".

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