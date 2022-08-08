В Финляндии снесли подаренный СССР монумент "Мир во всем мире"

В Хельсинки (столица Финляндии) демонтировали подаренный Советским Союзом монумент "Мир во всем мире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В понедельник около 7 утра скульптурную композицию подняли краном и разместили на барже. Весь процесс прошел успешно и длился около 5 минут.

Власти города отмечают, что монумент был устранен в связи с реорганизацией транспортного движения на площади и улице Хаканиеменранта. Там планируют проложить тротуар, а по самой улице ведется строительство трамвайной линии.

Монумент, подаренный Москвой, был открыт в 1990 году. В Хельсинки он стал известен как "Катискаваркаат" и уже с первых дней вызывал много споров. С момента открытия статуя несколько раз подвергалась нападениям.

Дебаты о сносе монумента вновь разгорелись после полномасштабного вторжения России в Украину.