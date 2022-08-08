В Финляндии снесли подаренный СССР монумент "Мир во всем мире"
В Хельсинки (столица Финляндии) демонтировали подаренный Советским Союзом монумент "Мир во всем мире".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
В понедельник около 7 утра скульптурную композицию подняли краном и разместили на барже. Весь процесс прошел успешно и длился около 5 минут.
Власти города отмечают, что монумент был устранен в связи с реорганизацией транспортного движения на площади и улице Хаканиеменранта. Там планируют проложить тротуар, а по самой улице ведется строительство трамвайной линии.
Монумент, подаренный Москвой, был открыт в 1990 году. В Хельсинки он стал известен как "Катискаваркаат" и уже с первых дней вызывал много споров. С момента открытия статуя несколько раз подвергалась нападениям.
Дебаты о сносе монумента вновь разгорелись после полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, недавно стало известно, что правительство Эстонии приняло решение в кратчайшие сроки снести все советские памятники из публичного пространства.
Власти страны создали комиссию по монументам, которая разрабатывает планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.