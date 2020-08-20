Черновцы попали в "красную зону" карантина, Харьков - в "оранжевую"

После дополнительного пересмотра зон по уровням эпидемиологической опасности Черновцы попали в "красную зону". Хотя ранее город находился в "оранжевой зоне".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Также после пересмотра Харьков оказался в "оранжевой зоне", однако ранее был определен в "желтую".

После пересмотра в "красную зону" попали город Коломыя и Тисменицкий район Ивано-Франковской области, которые ранее находились в "желтой зоне".

Город Острог Ровенской области, который ранее находился в "оранжевой зоне", попал в "красную".

Кроме того, город Тернополь определили в "оранжевую зону". Ранее он находился в "желтой".

Отметим, что поскольку Черновцы попали в "красную зону" на две недели, то, по всей видимости, школы, садики и университеты с 1 сентября не откроются.

Напомним, 20 августа Украина обновила зоны карантина.

Кроме того, в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, почти 2 000 новых случаев за сутки.