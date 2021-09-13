Черновцы накрыл сильный ливень. Движение транспорта остановлено
Фото: Черновцы накрыл сильный ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 13 сентября, Черновцы накрыл сильный ливень. В связи с этим было остановлено движение транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкое троллейбусное управление.
Также в городе из-за непогоды подтоплены улицы.
"Из-за погодных условий - подтоплены улицы, троллейбусное движение в городе остановлено. Движение возобновится ориентировочно через полчаса", - говорится в сообщении.