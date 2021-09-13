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Черновцы накрыл сильный ливень. Движение транспорта остановлено

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Черновцы, Понедельник 13 сентября 2021 20:34
Черновцы накрыл сильный ливень. Движение транспорта остановлено Фото: Черновцы накрыл сильный ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 13 сентября, Черновцы накрыл сильный ливень. В связи с этим было остановлено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкое троллейбусное управление.

Также в городе из-за непогоды подтоплены улицы.

"Из-за погодных условий - подтоплены улицы, троллейбусное движение в городе остановлено. Движение возобновится ориентировочно через полчаса", - говорится в сообщении.

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