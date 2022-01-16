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В Черновцах в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Автор: Анна Полисученко

В Черновцах в жилом доме взорвался газ. В 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодой буковинец".

Факт взрыва газа на третьем этаже по вышеуказанному адресу подтвердился, по сообщению патрульной полиции Черновцов. В доме есть потерпевшие, информация уточняется.

На месте работают скорая и пожарная служба. Патрульные обеспечивают охрану общественного порядка и следят за сохранностью имущества жильцов.

Жители всего дома эвакуируются.

Ранее мы писали, что "Черновцыгаз" газифицировал около 900 новых квартир.

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ЧерновцыВзрыв газа