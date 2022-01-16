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У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, є постраждалі

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Чернівці, Неділя 16 січня 2022 20:58
У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, є постраждалі Фото: у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, є постраждалі (molbuk.ua)
Автор: Анна Полисученко

У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул.Шептицького, 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Молодий буковинець".

Факт вибуху газу на третьому поверсі на вказану адресу підтвердився, за повідомленням патрульної поліції Чернівців. У будинку є потерпілі, інформація уточнюється.

На місці працюють швидка та пожежна служба. Патрульні забезпечують охорону громадського порядку та стежать за збереженням майна мешканців.

Мешканці всього будинку евакуюються.

Раніше ми писали, що "Чернівцігаз" газифікував близько 900 нових квартир.

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Чернівці Вибух газу
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