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В Черновцах женщина пыталась напасть на мэра на сессии горсовета, ей грозит штраф

Автор: Инна Собора

В Черновцах на сессии горсовета произошел конфликт. Женщина пыталась избить мэра, но ее вывела полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черновицкий луч".

Женщина вышла к мэру и с криками "Вы меня достали!" пыталась ударить городского голову документами по лицу. После этого ее вывели из сессионного зала полицейские.

Правоохранители составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Ей грозит штраф от 51 до 199 гривен или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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ЧерновцыКиевский городской совет