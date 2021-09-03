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У Чернівцях жінка намагалася напасти на мера на сесії міськради, їй загрожує штраф

Автор: Инна Собора

У Чернівцях на сесії міськради відбувся конфлікт. Жінка намагалася побити мера, але її вивела поліція.

Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на "Чернівецький промінь".

Жінка вийшла до мера і з криками "ви мене дістали!" намагалася вдарити міського голову документами по обличчю. Після цього її вивели із сесійної зали поліцейські.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

Їй загрожує штраф від 51 до 199 гривень або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

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ЧернівціКиївська міська рада