В Черновцах загорелась мебельная фабрика

Мебельная фабрика загорелась в Черновцах. На размещенных в соцсетях кадрах видно столб черного дыма, который поднимается на десятки метров над крышей предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец".
По данным издания, пожар вспыхнул в одном из цехов мебельной фабрике "Такабо". На место уже прибыли пожарные расчеты. Данных о площади возгорания, жертвам и пострадавших не приводятся.
На опубликованных очевидцами кадрам с места происшествия видно пламя и черные дым над одним из помещений фабрики.