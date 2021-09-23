В Черновцах загорелась мебельная фабрика

Мебельная фабрика загорелась в Черновцах. На размещенных в соцсетях кадрах видно столб черного дыма, который поднимается на десятки метров над крышей предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец ".

По данным издания, пожар вспыхнул в одном из цехов мебельной фабрике "Такабо". На место уже прибыли пожарные расчеты. Данных о площади возгорания, жертвам и пострадавших не приводятся.

На опубликованных очевидцами кадрам с места происшествия видно пламя и черные дым над одним из помещений фабрики.