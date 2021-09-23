У Чернівцях загорілася меблева фабрика

Меблева фабрика загорілася в Чернівцях. На розміщених у соцмережах кадрах видно стовп чорного диму, який піднімається на десятки метрів над дахом підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий Буковинець ".

За даними видання, пожежа спалахнула в одному з цехів меблевій фабриці "Такабо". На місце вже прибули пожежні розрахунки. Даних про площу загоряння, жертвам і постраждалих не наводяться.

На опублікованих очевидцями кадрам з місця події видно полум'я і чорні дим над одним з приміщень фабрики.