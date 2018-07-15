В Черновцах столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика

Пострадавших в результате ДТП нет

В Черновцах временно ограничили движение транспорта через объездную дорогу из-за масштабного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи Черновцов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика. Он отметил, что пострадавших в результате ДТП нет.

"Желательно пользоваться въездом в город через старый мост", - сообщил Каспрук.

Как сообщает "Молодой Буковинец", ДТП произошло в пределах населенного пункта Магала.

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный чиновник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина.

Аварию устроил председатель Перечинской районной государственной администрации (РГА) Виктор Олефир, который на момент ДТП по заключению Закарпатского областного наркологического диспансера находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте.