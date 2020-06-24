В Черновцах сегодня ожидается пик паводка

В Черновцах сегодня ожидается пиковый уровень паводка, который вызвали сильные ливни. Синоптики прогнозируют, что уровень воды превысит 7 метров.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, прохождение максимального уровня воды может привести к затоплению сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы в Новоселицком районе.

Также ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов. Кроме того, возможно затопление блоков сигнализации воинской части в Новоселицком районе.

Как пишет местное издание "Молодой Буковинец", по состоянию на 18 часов уровень воды в Пруте был на уровне 6,5 метров, а максимальный уровень ожидался около 19 часов. После этого вода должна пойти на спад.

Напомним, сильные ливни вызвали мощные наводнения в западных областях Украины. Потоками воды разрушены инфраструктура, автомобильные дороги государственного значения и дома. Ожидается, что непогода пойдет на спад ближе к концу недели.

Уровень воды в Пруте превысил 6 метров сегодня около 13 часов, в результате чего затопило несколько деревень.

Сегодня подтопления начались в Винницкой области из-за повышения уровня воды в Днестре.

Кроме того, разлив Днестра вызвал подтопления автодорог международного значения.