В Черновцах просят убрать с объявлений личные телефоны сельских голов

Как сообщили в Черновицкой ОГА, вчера через социальные сети и мессенджеры распространили объявления о бесплатном размещении переселенцев в сельских и поселковых общинах Черновицкой области.

В объявлениях также указали личные номера глав громад – без их разрешения и ведома. Сегодня из-за ажиотажа и большого количества звонков работа глав громад заблокирована.

"Напоминаем, Буковина принимает переселенцев, но координируется этот процесс через колл-центр областной военной администрации. Телефон горячей линии: 080 033 50 47. Просим все, кто распространил сообщения с номерами голов громад, немедленного его удалить. Источник утечки информации устанавливается", - сказано в сообщении.

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