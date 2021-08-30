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В Черновцах произошла массовая драка возле ресторана: нескольких участников задержали

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Черновцы, Понедельник 30 августа 2021 16:43
В Черновцах произошла массовая драка возле ресторана: нескольких участников задержали Фото: в Черновцах произошла массовая драка (facebook.patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В Черновцах полсотни молодых людей устроили драку под рестораном на улице Энтузиастов. Правоохранители задержали нескольких участников конфликта и составили на них админпротоколы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодий буковинець".

Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа, примерно в 23.00 29 августа. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили эту информацию и сообщили, что участие в драке приняли около 50 человек.

По данным издания, на место инцидента прибыли восемь экипажей полиции. Правоохранители задержали нескольких участников конфликта. На них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, что в кафе Ровно на улице Набережной произошла драка между персоналом и отдыхающими.

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Черновцы
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