У Чернівцях сталася масова бійка біля ресторану: кількох учасників затримали

У Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном на вулиці Ентузіастів. Правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту і склали на них адмінпротоколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Молодий буковинець ".

Інцидент стався в неділю, 29 серпня, приблизно о 23.00 29 серпня. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили цю інформацію і повідомили, що участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.

За данмини видання, на місце інциденту прибули вісім екіпажів поліції. Правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту. На них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.