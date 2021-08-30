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У Чернівцях сталася масова бійка біля ресторану: кількох учасників затримали

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Чернівці, Понеділок 30 серпня 2021 16:43
У Чернівцях сталася масова бійка біля ресторану: кількох учасників затримали Фото: в Чернівцях сталася масова бійка (facebook.patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном на вулиці Ентузіастів. Правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту і склали на них адмінпротоколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець".

Інцидент стався в неділю, 29 серпня, приблизно о 23.00 29 серпня. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили цю інформацію і повідомили, що участь у бійці взяли приблизно 50 осіб.

За данмини видання, на місце інциденту прибули вісім екіпажів поліції. Правоохоронці затримали кількох учасників конфлікту. На них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, що у кафе Рівного на вулиці Набережній сталася бійка між персоналом й відпочиваючими.

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Чернівці
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