UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА. Требуют ослабить карантин

Автор: Андрей Козловский

Сегодня в Черновцах под зданием областной государственной администрации на анонсированный пикет собрались предприниматели. Они требуют ослабить введенные жесткие карантинные ограничения в регионе.

Об этом сообщает "Погляд".

Как сообщается, сейчас на акции протеста собрались около 30 человек.

По информации местного издания АСС люди, в частности, подготовили обращение к председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко, в котором говорится об отстаивание конституционного права на труд.

Отметим, в Украине Черновицкая область попала в "красную" зону карантина. Таким образом, в области запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Напомним, предприниматели в Черновцах уже выходили на акцию против карантина 1 марта. Они призвали вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные карантинными ограничениями.

Также РБК-Украина сообщало, что в стране еще 9 регионов находятся в зоне риска из-за распространения коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протест
Читайте также
Прикарпатье и Черновцы вышли на протест из-за жесткого карантина
Прогноз погоды