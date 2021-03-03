У Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА. Вимагають послабити карантин

Сьогодні у Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації на анонсований пікет зібралися підприємці. Вони вимагають послабити введені жорсткі карантинні обмеження у регіоні.

Про це повідомляє "Погляд".

Як повідомляється, наразі на акції протесту зібралися близько 30 осіб.

За інформацією місцевого видання АСС, люди, зокрема, підготували звернення до голови Чернівецької ОДА Сергію Осачуку та голови Чернівецької обласної ради Олексію Бойко, у якому йдеться про відстоювання конституційного права на працю.

Зазначимо, в Україні Чернівецька область потрапила в "червону" зону карантину. Таким чином, в області заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.