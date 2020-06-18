У Чернівцях послабили карантин - дозволили відкрити лазні та сауни

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Також у Чернівцях розширили перелік громадян, які можуть користуватися спецтранспортом

У Чернівцях комісія при міській раді на останньому засіданні вирішила дозволити роботу лазень та саун. Також було становлення правила для відвідування атракціонів на свідому повітрі.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

Крім того, під час засідання комісія вирішила розширити перелік категорій громадян, які можуть користуватися транспортом для спеціальних перевезень.

"Зокрема, це рішення розповсюджується на учасників бойових дій, членів родин загиблих учасників бойових дій; людей з інвалідністю", - зазначено в повідомленні.

Також користуватися спецтранспортом тепер можуть діти до 10 років у супроводі дорослих.

Нагадаємо, 16 червня в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу та за числом померлих - 758 хворих на COVID-19.

Саме тому Кабінет міністрів підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні до 31 липня.

Додамо, що нещодавно президент Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників; уряд готовий на це виділяти понад 2 млрд гривень щомісяця.

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Автор: РБК-Україна