UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновцах молния повредила историческое здание, где находится детская больница

Автор: Андрей Василюк

В Черновцах от удара молнии поврежден шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы. Это произошло сегодня, 9 июня, около 12:00.

Об этом сообщает пресс-служба больницы Facebook.

"Сегодня, около 12 часов дня, во время мощного грозового ливня, разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет.

Администрацией больницы был создан оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится обследование здания, электрических сетей.

Ожидается приезд специалистов технической службы ГСЧС.

"Больница работает в обычном режиме, принимаются неотложные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса", - отметили в больнице.

Фото: КНП Городская детская клиническая больница города Черновцы

Напомним, в селе Малый Кривотин Житомирской области 8 июня в результате удара молнии пострадала девочка, 2006 года рождения. Это произошло дома во время разговора по мобильному телефону.

Днем ранее, 7 июня, в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины молния