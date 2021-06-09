В Черновцах молния повредила историческое здание, где находится детская больница

В Черновцах от удара молнии поврежден шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы. Это произошло сегодня, 9 июня, около 12:00.
Об этом сообщает пресс-служба больницы Facebook.
"Сегодня, около 12 часов дня, во время мощного грозового ливня, разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет.
Администрацией больницы был создан оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится обследование здания, электрических сетей.
Ожидается приезд специалистов технической службы ГСЧС.
"Больница работает в обычном режиме, принимаются неотложные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса", - отметили в больнице.
Напомним, в селе Малый Кривотин Житомирской области 8 июня в результате удара молнии пострадала девочка, 2006 года рождения. Это произошло дома во время разговора по мобильному телефону.
Днем ранее, 7 июня, в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.