В Черновцах молния повредила историческое здание, где находится детская больница

"Сегодня, около 12 часов дня, во время мощного грозового ливня, разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет.

Администрацией больницы был создан оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится обследование здания, электрических сетей.

Ожидается приезд специалистов технической службы ГСЧС.

"Больница работает в обычном режиме, принимаются неотложные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса", - отметили в больнице.

Фото: КНП Городская детская клиническая больница города Черновцы