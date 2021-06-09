У Чернівцях блискавка пошкодила історичну будівлю, де знаходиться дитяча лікарня

"Сьогодні, близько 12 години дня, під час потужної грозової зливи, розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні і пошкодила її черепичне покриття", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки вчасній обробці дерев’яних конструкцій горища розчином протипожежного захисту, загоряння конструкцій та пожежі вдалося запобігти, потерпілих немає.

Адміністрацією лікарні було створено оперативний штаб ліквідації наслідків стихійного лиха, проводиться обстеження будівлі, електричних мереж.

Очікується приїзд спеціалістів технічної служби ДСНС.

"Лікарня працює у звичному режимі, вживаються невідкладні заходи по відновленню нормальної діяльності педіатричного корпусу", - зазначили в лікарні.

Фото: КНП Міська дитяча клінічна лікарня міста Чернівці