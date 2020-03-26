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В Черновцах могут восстановить движение маршрутных автобусов

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 15:51
В Черновцах могут восстановить движение маршрутных автобусов
Иллюстративное фото (pogliad.ua)

Местные власти раздумывают над восстановлением работы маршруток

В условиях карантина в Черновцах могут восстановить движение маршрутных автобусов для перевозки тех, кто в этом нуждается. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передают местные СМИ.

По его словам, при требовании перевозить не более 10 пассажиров власти Черновцов не могут обеспечить транспорт для всех, кто в нем нуждается. Он отметил, что помимо врачей и спасателей, в городе около двух тысяч сторожей и ночных охранников, которых тоже нужно перевозить.

"Кабмином предварительно принято решение о том, чтобы разрешить перевозку большего количества пассажиров, до 50% от количества сидячих мест в транспортном средстве. Это намного упрощает нам жизнь. Мы будем думать, как восстановить работу маршрутных автобусов", - добавил Каспрук.

Он отметил, что восстановление маршрутных перевозок возможно лишь при условии соблюдения всех санитарных требований.

Напомним, ранее в Киеве запустили дополнительные маршруты на время действия карантина. В частности, речь идет об автобусном маршруте № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки", который будет следовать через Диагностический центр. Автобус курсирует уже с сегодняшнего дня.

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