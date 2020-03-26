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У Чернівцях можуть відновити рух маршрутних автобусів

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:51
У Чернівцях можуть відновити рух маршрутних автобусів
Ілюстративне фото (pogliad.ua)

Місцева влада роздумує над відновленням роботи маршруток

В умовах карантину в Чернівцях можуть відновити рух маршрутних автобусів для перевезення тих, хто цього потребує. Про це заявив мер Чернівців Олексій Каспрук, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, при вимозі перевозити не більше 10 пасажирів влада Чернівців не може забезпечити транспорт для всіх, хто його потребує. Він зазначив, що крім лікарів і рятувальників, в місті близько двох тисяч сторожів і нічних охоронців, яких теж потрібно перевозити.

"Кабміном попередньо прийнято рішення про те, щоб дозволити перевезення більшої кількості пасажирів, до 50% від кількості сидячих місць в транспортному засобі. Це набагато спрощує нам життя. Ми будемо думати, як відновити роботу маршрутних автобусів", - додав Каспрук.

Він зазначив, що відновлення маршрутних перевезень можливо лише за умови дотримання всіх санітарних вимог.

Нагадаємо, раніше в Києві запустили додаткові маршрути на час дії карантину. Зокрема, мова йде про автобусний маршрут № 99-Д "Станція метро "Мінська" - станція метро "Нивки", який буде слідувати через Діагностичний центр. Автобус курсує вже з сьогоднішнього дня.

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