В Киеве запустили дополнительные маршруты на время действия карантина

Фото: очереди к транспорту в Киеве (РБК-Украина)

В столице дополнительно будут курсировать автобус № 99-Д (через Диагностический центр) и троллейбус № 25

В Киеве расширили перечень маршрутов общественного транспорта на период действия карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В частности, речь идет об автобусном маршруте № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки", который будет следовать через Диагностический центр. Автобус курсирует уже с сегодняшнего дня.

"Этот маршрут соединил 2 регулярных автобусных маршута - 99 и 32. Крайне важно, что новый маршрут позволит работникам нескольких медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического центра, удобно добраться до работы", - отметил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Еще один дополнительный троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" - "Станция метро "Почайна" начнет курсировать завтра, 26 марта. Соответствующий маршрут улучшит транспортное сообщение жилого массива "Виноградарь".

Напомним, 18 марта в Киеве закрыли метрополитен. Также закрылись все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны и бары. Кроме того, с понедельника, 23 марта, в столице введено специальный режим общественного транспорта: воспользоваться им могут только сотрудники критически важной инфраструктуры при наличии специального разрешения.

Как сообщало РБК-Украина, 34 человека заразились коронавирусом в Киеве. Всего в Украине зафиксировано 156 случаев инфицирования.