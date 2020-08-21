В Черновцах из-за карантина отменили мероприятия ко Дню Независимости

В Черновцах отменили все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины. Вчера правительство отнесло город в "красную зону" карантина.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

Местные власти обратились к жителям города с просьбой остаться дома на День Независимости.

"Просим черновчан в День Флага поднять флаг над своими домами, а в День Независимости - выполнить государственный гимн дома", - заявили в ОГА.

Напомним, 24 августа вступает в силу новое карантинное зонирование, согласно которому Черновцы попали в "красный список"; в городе превышены показатели эпидемической ситуации.

Кроме того, Черновицкая область установила антирекорд по количеству новых случаев коронавируса; за сутки в области обнаружили более 200 новых больных.

Добавим, общее количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 100 тысяч; за последние сутки коронавирус подтвердили у более 2000 украинцев.