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В Черновцах 15 детсадов прекратят работу: в чем причина

Фото: в Черновцах не откроют часть детсадов (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Часть детских садов в Черновцах прекратят свою работу с 1 августа. Причиной этого стало отсутствие укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу управления образования Черновицкого горсовета Ирину Ткачук в Facebook.

Отмечается, что 15 детсадов не имеют укрытий и не смогут обеспечить безопасность детей, поэтому они прекратят работу.

По словам Ткачук, с 10 августа заработают 18 детсадов, которые приостанавливали деятельность на время летних отпусков. Еще 5 заведений после доработки смогут открыть двери.

Кроме того, детей будут брать в детские сады без справок о работе родителей.

"С 1-го августа дети принимаются в садики без справок родителей. Конечно, ситуация не станет проще, потому что 15 садиков остановят работу, а значит, детям отсюда надо идти в другие заведения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Луцке решили закрыть детские сады до конца военного положения.

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Черновцыдетский сад