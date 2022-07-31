В Черновцах 15 детсадов прекратят работу: в чем причина

Отмечается, что 15 детсадов не имеют укрытий и не смогут обеспечить безопасность детей, поэтому они прекратят работу.

По словам Ткачук, с 10 августа заработают 18 детсадов, которые приостанавливали деятельность на время летних отпусков. Еще 5 заведений после доработки смогут открыть двери.

Кроме того, детей будут брать в детские сады без справок о работе родителей.

"С 1-го августа дети принимаются в садики без справок родителей. Конечно, ситуация не станет проще, потому что 15 садиков остановят работу, а значит, детям отсюда надо идти в другие заведения", - говорится в сообщении.