ГБР отказалось открыть дело против Портнова, - Черновол

Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Черновол отметила, что ранее Труба "гарантировал, что возбудит уголовные дела"

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось открыть дело против экс-заместителя главы администрации президента Андрея Портнова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-нардепа Татьяны Черновол в Facebook.

"Государственное бюро расследований показало, что теперь работает на Портнова. Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в ЕРДР мои заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины)", - написала она.

Черновол добавила, что ранее Труба "гарантировал, что возбудит уголовные дела и проверит изложенные факты" относительно Портнова.

Фото: facebook.com/tchornovol

"Также напомню, что во время личной встречи Труба оправдывался, что ГБР нарушило целый букет политическизаказанных уголовных дел по заявлениям самого Портнова, потому что не могло отказать согласно УПК. Именно этим Труба объяснил открытие, например, такого антигосударственного уголовного дела, где называется “преступлением” ...контрнаступление ВСУ на Донбассе 2014 года, в результате которого было освобождено 70 процентов территории Донбасса. На этой встрече я сообщила Трубе, что готовлю заявления о преступлениях Портнова. Он мне гарантировал, что возбудит уголовные дела и проверит изложенные факты. Мои заявления касались "узурпации власти" Портновым и его злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

Черновол также отметила, что получила отказ от ГБР дважды.

"Однако, как оказалось, Труба настолько испуган и зависим от Портнова, что я получила два отказа", - добавила она.