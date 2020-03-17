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В Черновицкой ОГА сообщили о состоянии больных коронавирусом

Новости » Общество     17.03.2020 - 21:01
В Черновицкой ОГА сообщили о состоянии больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Черновицкой области состояние всех больных стабильное, впрочем у двух пациентов пневмония

В Черновицкой областной государственной администрации сообщили о состоянии больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Сообщается, что в Черновицкой области состояние всех больных стабильное, впрочем у двух пациентов пневмония. Всем больным предоставляется необходимое лечение.

"27 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19. Трое из них - дети, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки с подозрением на COVID-19 госпитализированы 4 пациентов, у трех есть лихорадка, у одного температура в пределах нормы.

"В вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве находятся 15 образцов анализов буковинцев. Результаты 10 из них должны поступить до конца суток", - сообщает Черновицкая ОГА.

Напомним, в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14. По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (1) области, Киев (2).

Как сообщало РБК-Украина, в Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Женщина умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19.

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