У Чернівецькій ОДА повідомили про стан хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівецькій області стан усіх недужих стабільний, втім у двох пацієнтів пневмонія

У Чернівецькій обласній державній адміністрації повідомили про стан хворих коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

Зазначається, що у Чернівецькій області стан усіх недужих стабільний, втім у двох пацієнтів пневмонія. Усім хворим надається необхідне лікування.

"27 осіб перебувають у лікарнях із підозрою на COVID-19. Троє з них - діти, їхній стан задовільний", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу із підозрою на COVID-19 госпіталізовано 4 пацієнтів, у трьох є лихоманка, у одного температура в межах норми.

"У вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві перебувають 15 зразків аналізів буковинців. Результати 10 з них мають надійти до кінця доби", - повідомляє Чернівецька ОДА.

Нагадаємо, в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшилася до 14. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1)області, Київ (2).

Як повідомляло РБК-Україна, в Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Жінка померла внаслідок тяжкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавирусной інфекції. Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19.