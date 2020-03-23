В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии украинцев, зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все больные коронавирусом в Черновицкой области чувствуют себя хорошо, температура есть только у одного инфицированного

В больницах Черновицкой области находятся 57 украинцев с симптомами COVID-19, из них коронавирус подтвержден у 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что все 57 украинцев, включая инфицированных, чувствуют себя хорошо.

"Больные коронавирусом, которые находятся в областной детской клинической больнице, чувствуют себя хорошо. Также стабильным является состояние пациентов, которых госпитализировали сюда с подозрением на COVID-19. В областной клинической больнице состояние больных тоже стабильное. У одного больного коронавирусом есть температура. Еще одному пациенту с подозрением на COVID-19 сегодня сделают рентген. Состояние госпитализированных в районные больницы буковинцев - без отклонений", - говорится в сообщении.

В целом, по информации ОГА, в Черновицкой области было обследовано 81 украинца. Коронавирус диагностировали у 25 человек.

Напомним, количество больных COVID-19 в Украине за сутки стремительно выросло. Так, по состоянию на утро 23 марта, известно о 73 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, только в Киеве за минувшие сутки обнаружили 14 новых случаев. Городской голова Виталий Кличко рассказал, что коронавирусом заболели 8 женщин в возрасте от 25 до 49 лет и 6 мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.