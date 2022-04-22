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В Черновицкой области с завтрашнего дня отменяют сухой закон

Фото: в Черновицкой области с завтрашнего дня отменяют сухой закон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области отменяют запрет на продажу спиртных напитков. Алкоголь вернется на полки магазинов уже с завтрашнего дня, 23 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкой областной государственной администрации.

Возобновление продажи алкоголя имеет экономическое обоснование, поскольку налоги от производителей и продавцов существенно помогают наполнить бюджет. Только за один день местные сметы теряли около 170 тысяч гривен.

"В марте область не досчиталась 3,9 миллиона гривен, а за двадцать дней апреля - 2 миллионов”, - заявил начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Черновицкой области Виталий Шпак.

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